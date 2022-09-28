تقرير: "موكرو مافيا" تحاول اختطاف وزير العدل البلجيكي

لا تزال عصابة "موكرو مافيا" التي يتزعمها أعضاء من أصول مغربية، تثير الرعب في أوروبا، فالعصابة هددت ولي عهد هولندا فيما نجا وزير العدل البلجيكي من محاولة اختطاف على يدها.

وحسب ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد وضع فينسينت فان كويكنبورن، وزير العدل البلجيكي، مع أسرته تحت المراقبة المشددة، بعدما حاول أربعة مسلحين اختطافه بالقرب من مقر سكنه، فيما تم اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في هولندا، مشيرة إلى أن السلطات شددت الحراسة على مجموعة من الشخصيات العمومية، من بينها رئيس الوزراء ومحامون وقضاة وصحافيون، بعد مقتل صحافي تحقيقات هولندي.

وأشار وزير العدل البلجيكي إلى أن فريديريك فان ليو، رئيس النيابة الفيدرالية، أبلغه بإحباط خطة خطف استهدفته.

وقد شوهدت سيارة تحمل لوحات هولندية بالقرب من الفيلا التي يعيش فيها الوزير وعائلته، في الضواحي السكنية لمدينة كورترايك، وهي تراقب تحركات الوزير.

وتمكن ركاب السيارة من الفرار قبل أن تتم السيطرة عليهم، حيث عثرت الشرطة، وفقا لصحيفة Het Laatste Nieuws، على سلاح ثقيل واحد على الأقل وشريط لاصق وزجاجات بنزين في سيارة أخرى، مسجلة أيضا في هولندا.

ويعتبر رضوان التاغي، وهو أحد أعضاء العصابة، المنحدر من نواحي شفشاون المغربية، والمشهور بـ"ملك الموت"، زعيم شبكة للاتجار الدولي في المخدرات الصلبة، خاصة الكوكايين والهيروين، معروفة في هولندا وأوروبا.

وكانت السلطات الهولندية أصدرت مذكرة بحث دولية في حق المدعو التاغي، وعممت صورة له إلى جانب صديقه س.ر، مخصصة مكافأة مادية تبلغ قيمتها 25 ألف أورو لمن يدلي بمعلومات تساعد على توقيفهما، قبل أن يسقط في دبي.

المصدر: "هسبريس"