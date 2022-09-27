تحالف "السيادة" يؤكد تمسكه بالحلبوسي رئيسا لمجلس النواب ويرفض استقالته

أكد تحالف "السيادة" في العراق اليوم الثلاثاء تمسكه برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورفض استقالته.

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وذكر التحالف في بيان صحفي: "في الوقت الذي نسعى بكل حزم لمنع أي احتكاك أو تصعيد يضر بالسلم الأهلي ويعرض الشعب ومؤسسات الدولة لأي مخاطر، فإننا نؤكد حرصنا مرة أخرى على حوار وطني صادق وجاد ينهي حالة الانسداد السياسي ويفتح أفقا جديدا من العمل السياسي".

وأضاف: "ستكون لنا خطوات قريبة للوصول إلى صيغة تلتقي بها القوى الوطنية، وتكون محل قبول لدى الجميع، مغلبين بها مصالح الوطن العليا وحقوق المواطنين وتطلعاتهم".

وبين: "نحن في تحالف السيادة نؤكد تمسكنا ببقاء محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، ونيابة عن أهلنا وجماهيرنا وندعو جميع القوى السياسية والنواب المستقلين إلى رفض طلب الاستقالة المقدم من قبله".

ودعا التحالف "الحلبوسي إلى الاستمرار في مسيرته التي جمعت بين الإعمار والقيادة السياسية الحكيمة التي جنبت البلاد ويلات عدة".

المصدر: RT