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السعودية.. توقيف موظفين في وزارتي الدفاع والداخلية والتحقيق معهم في قضايا كبرى

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السعودية.. توقيف موظفين في وزارتي الدفاع والداخلية والتحقيق معهم في قضايا كبرى
Sputnik
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، عن إيقاف 97 شخصا من 6 وزارات بتهم عدة.

وأشارت "نزاهة" إلى أنها "باشرت خلال شهر صفر  الهجري ( بين أغسطس وسبتمبر) اختصاصاتها ومهماتها من خلال 3164 جولة رقابية، والتحقيق مع 147 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون في وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية".

وأوضحت الهيئة أنه "تم إيقاف 97 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير".

المصدر: RT

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