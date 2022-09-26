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بالفيديو..رفع علم السعودية إلى لوحة دول مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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بالفيديو..رفع علم السعودية إلى لوحة دول مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الإخبارية
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حضر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مراسم رفع علم المملكة إلى لوحة الدول المساهمة في مبادرة الوكالة الخاصة بتحديث مختبرات سايبرسدورف (مبادرة رينول - 2) في فيينا.

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وبحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مقر الوكالة، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن "المملكة تقدر الدور الرئيس والمهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز معايير الأمان وجهودها في دعم الدول، حيث تطور هذه التبرعات من قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام".

وأوضح أن "هذه المساهمات تستهدف تعظيم الاستفادة من التقنيات النووية وتوفر الموارد والخدمات للدول الأعضاء في الوكالة لضمان الاستخدام الآمن للتقنية النووية".

وكانت السعودية قد أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليونين ونصف مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف (مبادرة رينول-2)، وكذلك دعمها لمبادرة الوكالة في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض ( زودياك) وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها.

المصدر: "واس" + "الإخبارية"

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