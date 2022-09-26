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نائبة لبنانية تتعرض للضرب (فيديو)

أخبار العالم العربي

نائبة لبنانية تتعرض للضرب (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تعرضت النائبة سينتيا زرازير للضرب في محيط مجلس النواب اللبناني، وذلك خلال محاولة العسكريين المتقاعدين الوصول إلى مبنى البرلمان تزامنا مع جلسة درس وإقرار موازنة العام 2022.

وفي التفاصيل، فإن زرازير خرجت من المجلس للتضامن مع العسكريين المتقاعدين، وقالت إن "هذه الدولة بوليسية وتقمع المتظاهرين". 

وخلال مشاركتها ضمن الاعتصام، تعرضت زرازير للضرب خلال تدافع حصل بين المتظاهرين والعناصر العسكرية، إلا أنها تمكنت بعد ذلك من الابتعاد عن مكان التظاهر والدخول مجددا إلى مجلس النواب.

وكان العسكريون المتقاعدون تمكنوا في وقت سابق اليوم الاثنين، من اقتحام محيط مجلس النواب بساحة النجمة، اعتراضا على أحد بنود الموازنة المتعلقة بتعويضاتهم المالية.

المصدر: "ليبانون 24"

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