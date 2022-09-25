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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب المهاجرين قبالة السواحل السورية إلى 97 شخصا

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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب المهاجرين قبالة السواحل السورية إلى 97 شخصا
Gettyimages.ru
لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب مهاجرين غير نظاميين مع استمرار وصول جثث "مركب الموت" إلى موطنهم
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ارتفعت حصيلة ضحايا زورق المهاجرين اللبناني الذي غرق قبالة ساحل مدينة طرطوس غربي سوريا إلى 97 شخصا، بعد انتشال جثتين عند جزر حباش قرب جزيرة أرواد السورية.

وذكر مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي في تصريح لوكالة سانا أنه تم العثور على جثتين عند جزر حباش قرب جزيرة أرواد تم انتشالهما ونقلهما من قبل سيارات الإسعاف إلى الهيئة العامة لمشفى الباسل.

وردا على سؤال بشأن عدد من كانوا على متن المركب، قال خير إن "صاحب المركب لا يعلم عدد الأشخاص الذين حاول تهريبهم".

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ووصل ناجيان إلى مستشفى مدينة طرابلس الحكومي شمالي لبنان يوم الأحد هما دعاء خالد عبد المولى، وزوجها زين الدين نديم حمد، حسب وكالة "الأناضول".

وذكرت الوكالة التركية أن الناجية دعاء (22 عاما) وهي متزوجة منذ ثلاثة أشهر وحامل، تم إدخالها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لإخراج جنينها الميت من بطنها.

وقالت دعاء إنه كان حوالي 150 شخصا على متن المركب غرق منهم أكثر 90.

وأعلن الجيش اللبناني توقيف مشتبه به في عملية التهريب التي أسفرت عن أعلى حصيلة ضحايا منذ بدء ظاهرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من لبنان.

المصدر: وكالات

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