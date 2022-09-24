دوريات شرطة أبو ظبي تتزين بشعار "معا أبدا" احتفاء باليوم الوطني للسعودية

زينت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي دورياتها بأعلام الإمارات والسعودية وشعار "معا أبدا" احتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وثمن اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين.

وأكد أنها تعد نموذجا رائدا في العلاقات الدولية عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة واستنادها إلى أسس راسخة من الأخوة والمواقف والتوجهات المتكاملة.

وبدأت السعودية الجمعة احتفالاتها باليوم الوطني والذي يوثق ذكرى توحيد البلاد وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932.

المصدر: وام