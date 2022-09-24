شولتس يلتقي محمد بن سلمان بجدة في "محاولة لعقد شراكات بمجال الطاقة" إثر أزمة الغاز الأوروبية

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي وصل اليوم السبت في زيارة عمل إلى المملكة، بقصر السلام بجدة.

واستهل أولاف شولتس جولته الخليجية التي تشمل الإمارات وقطر، بزيارة المملكة السعودية لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الأوروبية، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وفي تفاصيل هذه الزيارة، استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بمطار جدة، شولتس، الذي توجه إلى قصر السلام حيث اجتمع بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حين أنه من المقرر أن يجتمع في وقت لاحق بمجموعة من النساء السعوديات، ويرافق شولتس وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة بينها الطاقة.

وقال مصدر مقرب من شولتس قبيل وصوله إلى السعودية: "إنها الزيارة الأولى (للمستشار الألماني) للمنطقة في إطار المرحلة المتغيرة التي تسببت بها الأزمة الأوكرانية"، حيث أنه بعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يسابق شولتس الوقت لايجاد موردين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريبا، فيما قد تفضي الجولة في الدول الخليجية التي تلعب دورا "إقليميا رئيسيا" إلى توقيع عقود خصوصا مع الإمارات، للحصول على الغاز الطبيعي المسال، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وأوضح أحد مستشاري شولتس قائلا: "سنضع اللمسات الأخيرة على طروحات طموحة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبحسب "فرانس برس"، أفادت المصادر الحكومية بأن برلين ترغب في توسيع التعاون في تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة، والذي يمكن أن تستورده ألمانيا بكميات كبيرة من دول الخليج"، في حين سعى المستشار الألماني إلى تعزيز التعاون السياسي مع القوى الإقليمية لمنع تقاربها من روسيا والصين.

ونقلت "فرانس برس" عن أحد مستشاري شولتس قوله: "ولي العهد، الحاكم الفعلي للبلاد، سيقود المملكة في "السنوات العشر او العشرين او الثلاثين المقبلة..علينا التحدث مباشرة مع السعودية اليوم إذا أردنا حل مسألة الحرب في اليمن مثلًا أو التطرق إلى المسألة الايرانية..لا يمكننا ان نتجاهل ضرورة العمل معا".

وسيستقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شولتس يوم غد الأحد، على أن ينتقل لاحقا إلى قطر، أحد اكبر مصدري الغاز قي العالم، للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: "فرانس برس" + "عكاظ"