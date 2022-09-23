ميقاتي يؤكد أن هبة الفيول الإيراني غير مشروطة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن هبة الفيول الإيراني، هي هبة مجانية من دون شروط وإذا تذللت العقبات فنحن نرحب بالأمر لأننا بحاجة إلى هذا الدعم.

وقال ميقاتي في تصريح: "لقد أعلنت إيران عن تقديم 600 ألف طن ولكن هناك مشكلة بسيطة قيد المعالجة تتعلق بالمواصفات وهي هبة مجانية من دون شروط وإذا تذللت العقبات فنحن نرحب بالأمر لأننا بحاجة إلى هذا الدعم".

وحول ملف الكهرباء، أوضح "أننا نحتاج فقط إلى الفيول أويل ونحن نجري الإتصالات اللازمة في هذا الصدد والبنك الدولي يريد مساعدتنا"، مشيرا إلى أنه "في كل اللقاءات التي عقدتها في نيويورك شرحت الوضع في لبنان والصعوبات التي نواجهها في كل القطاعات وأكدت أن في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب إجرائها في الموعد المحدد".

وأكد أن "موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية استحوذ على حيز من البحث في لقاءاتي والموضوع متقدم من دون شك ولكن العبرة تبقى في النهايات وهناك بعض الخطوات الأخيرة ننتظر بشأنها بعض الأجوبة".

ويأتي تصريح ميقاتي عن الفيول الإيراني، بعد أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني قبل أيام "أننا نتفاوض مع لبنان في إطار حزمة متكاملة لحل مشكلات لبنان بشأن النفط والكهرباء والطاقة"، معلنا أنه "لا حديث عن تقديم أي منح مجانية".

المصدر: "ليبانون ديبايت" + RT