سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا زورق المهاجرين إلى 33 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق زورق كان يقل مهاجرين قبالة طرطوس السورية إلى 33 شخصا، فيما تم إنقاذ 16 شخصا حسب مديرية الصحة في المدينة.

وأكدت المديرية أن كوادرها الطبية في حالة استنفار مستمر، وأن منظومة الإسعاف والطوارئ "تنفذ الاستجابة الفورية والمناسبة لحالات الغرق التي وصلت قرب الشاطئ، وذلك عبر تقديم الخدمات المنقذة للحياة في المكان أو أثناء النقل الآمن للهيئة العامة لمشفى الباسل".

صفحة محافظة طرطوس، ذكرت أن محافظ المدينة عبد الحليم عوض زار المصابين الذين تم إنقاذهم في المشفى.

وقالت المحافظة إن المركب اللبناني غرق قبالة أرواد في المياه اللبنانية، وكان يحمل على متنه جنسيات مختلفة.

وغالبية الغرقى من الجنسيتين السورية واللبنانية وبعضهم لا يملك أوراقا ثبوتية.

المصدر: RT