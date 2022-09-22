بعد الوباء والأزمة الدبلوماسية.. المغرب وإسبانيا يتفقان على استئناف التجارة البرية

اتفق المغرب وإسبانيا على استئناف حركة التجارة البرية اعتبارا من يناير 2023، وذلك بعد توقفها على خلفية جائحة كورونا، وتأزم العلاقات بين البلدين.

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن وزير الخارجية ناصر بوريطة اتفق مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على عقد اللجنة العليا المشتركة قبل متم السنة الجارية، من أجل التحضير للمرحلة المقبلة ضمن دينامية العلاقات المغربية الإسبانية.

وجاء ذلك خلال مباحثات عقدها بوريطة الأربعاء بنيويورك مع نظيره الإسباني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم تنعقد أشغال اللجنة العليا بين البلدين منذ عام 2015، كما اتفق الطرفان على مرور البضائع عبر المراكز الجمركية البرية، اعتبارا من يناير المقبل، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإسباني في تصريحات صحافية.

ومنع المغرب في مارس 2020 حركة البضائع عبر الجمارك جراء تفشي فيروس كورونا، كما تقرر استمرار المنع بسبب الأزمة التي خلفها استقبال إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو.

المصدر: "هسبريس"