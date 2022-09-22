العراق يدعو الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار مدنه

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن "حسين التقى نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، في سياق اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واستعرضا خلال اللقاء سير العلاقات الثنائية بين بغداد وأبوظبي، وآفاق الارتقاء بها إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين الشقيقين".

وأضاف أن "الجانبين ناقشا أيضا مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والدولية".

ونقل البيان عن الوزير العراقي قوله إن "بلاده حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات"، داعيا "الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية".

ونقل البيان عن الوزير الإماراتي تأكيده "على دعمه لأمن واستقرار العراق، والسعي لزيادة حجم التعاون معه، والمساهمة في إعادة الإعمار والبناء، وزيادة الاستثمار فيه".

المصدر:RT