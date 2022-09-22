عرض عسكري في اليمن في الذكرى الثامنة لسيطرة "أنصار الله" على صنعاء

نظمت حركة "أنصار الله- الحوثية" عرضا عسكريا ضخما، يوم أمس الأربعاء: في العاصمة اليمنية صنعاء في الذكرى الثامنة لسيطرتهم عليها، وشمل الكشف عن أسلحة جديدة.

وجرى الاستعراض العسكري بينما تسري هدنة برعاية الأمم المتحدة في الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2015 .

وبثت قناة "المسيرة" التابعة للحركة مشاهد من العرض العسكري الذي قالت إنه تضمن "أسلحة استراتيجية جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل، بعضها دخل الخدمة قريباً وبعضها جربت ولم تستخدم بعد".

وأكد رئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع لـ"أنصار الله" مهدي المشاط في خطاب بمناسبة هذه الذكرى، على "الحرص الكبير على السلام والانفتاح على كل الجهود والمساعي الخيرة"، داعيا "قيادة الحرب في الجانب الآخر إلى الانتقال المشترك من استراتيجيات الحرب والسياسات العدائية إلى استراتيجيات وسياسات السلام".

وكان حركة "أنصار الله" نظمت في وقت سابق هذا الشهر عرضا عسكريا في مدينة الحديدة غرب البلاد، في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها تشكل "خرقا" لاتفاق أممي عام 2018.

المصدر: "أ ف ب"