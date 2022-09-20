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زيلينسكي يعلق على استفتاءات الدونباس وزابوروجيه وخيرسون للانضمام إلى روسيا

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زيلينسكي يعلق على استفتاءات الدونباس وزابوروجيه وخيرسون للانضمام إلى روسيا
Gettyimages.ru
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "موقف ومهام كييف لم تتغير"، على الرغم من الاستفتاءات المقبلة في الدونباس وزابوروجيه وخيرسون بشأن الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نشرها على قناته مساء الأربعاء في Telegram: "مواقفنا لا تتغير من ضجيج أو أي إعلانات من مكان ما.. ولدينا الدعم الكامل من شركائنا في هذا".

وقال إن هناك المزيد من الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية، تشمل الاستخبارات وقوات العمليات الخاصة والحرس الوطني والشرطة، وحرس الحدود.

وقررت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وكذلك إدارات منطقتي زابوروجيه وخيرسون، إجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا كجمهوريات في الاتحاد، وسيتم التصويت في جميع هذه المناطق في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.

المصدر: تاس

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