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في أول لقاء جمعهما.. الملكة رانيا تكشف عن نصيحة الملكة إليزابيث لها

أخبار العالم العربي

في أول لقاء جمعهما.. الملكة رانيا تكشف عن نصيحة الملكة إليزابيث لها
العاهل الأردني وزوجته صحبة اليزابيث الثانية
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كشفت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن تلقيها نصيحة من الملكة الراحلة إليزابيث خلال لقائهما الأول.

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وقالت الملكة رانيا في حديث مع "CNN": "كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضا ملكة العالم رمزيا".

وأضافت: "في المرة الأولى التي التقيت فيها بالملكة، أعتقد أنني كنت قد أمضيت بضعة أشهر فقط في دوري، وكانت حساسة جدا لحقيقة أنني كنت جديدة، وأمكنها معرفة أنني لم أكن واثقة جدا من نفسي".

وتابعت: "طلبت منها النصيحة، وأخبرتني كم هو مهم أن تكون موجودا دائما وأن يكون لديك هذا الإحساس بالواجب والانضباط، والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة. وكنت دائما آخذ نصيحتها على محمل الجد".

وأكدت الملكة رانيا على أنه: "بالنسبة لي، لقد كانت مجسدة للخدمة العامة، إنها امرأة تعهدت ببذل حياتها لخدمة الشعب، ولم تفشل أبدا في الوفاء بهذا الوعد لمدة 70 عاما. أعتقد اليوم لقد كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضًا ملكة العالم رمزيًا. إنها تعني شيئا لنا جميعا وأيا ما كنت فستشعر بإحساس ألفة وقرب منها".

المصدر: CNN

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