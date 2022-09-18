التحالف العربي يتهم الحوثيين بافشال صفقة الأسرى

اتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الحوثيين بافشال جهود إطلاق أسرى الحرب.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي في بيان إن" تعنت الحوثيين بمحادثات عمّان الأخيرة أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب".

وأضاف "عرضنا على الحوثيين زيارة أسراهم ولم نجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة ونبذل المساعي الحثيثة أمام تعنتهم لإطلاق جميع الأسرى وجمع شمل العائلات".

وقال" إن الحوثيين قدموا ملف الوقود على أسراهم".

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى، قال إن جماعة أنصار الله الحوثي رفضت عرضا سعوديا لتبادل الأسرى.

وقال إن قوات التحالف تسعى لإخراج الأسرى السعوديين وتأجيل بقية الاتفاق لمرحلة أخرى، "لكننا رفضنا هذا الطرح".

المصدر: RT