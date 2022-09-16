رئيس إيران يأمر بالتحقيق في وفاة شابة احتجزت بسبب "ارتداء الحجاب بطريقة خاطئة"

أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق في وفاة امرأة كانت أوقفتها "شرطة الأخلاق" المكلفة بالتأكد من ارتداء النساء للحجاب.

وكانت الشرطة أوقفت الشابة مهسا أميني (22 عاما) الثلاثاء الماضي بعد أن وجد أفرادها أنها كانت ترتدي الحجاب "بطريقة خاطئة".

الشرطة قالت إن الشابة "أصيبت بنوبة قلبية"، بينما نقلت مواقع إخبارية مؤيدة للإصلاحيين، عن عم أميني "أنه لم يكن لديها تاريخ من أمراض القلب".

وورد على الموقع الرسمي للقضاء الإيراني "ميزان نيوز"، أن المدعي العام في طهران علي صالحي أمر فريقا من الأطباء الشرعيين بفحص الجوانب الطبية للقضية.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت قضية أميني كانت تزور طهران مع عائلتها حين أوقفتها وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك اشتراط تغطية شعرهن بحجاب.

يشار إلى أن غطاء الرأس إلزامي على النساء في إيران منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979، ويقوم أفراد "شرطة الأخلاق" بفرض قواعد اللباس الصارمة.

المصدر: "أسوشيتد برس"