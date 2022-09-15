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القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية بالقتل غير العمد في حادث تحطم طائرة في 2009

أخبار العالم العربي

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية بالقتل غير العمد في حادث تحطم طائرة في 2009
Gettyimages.ru
طائرة تابعة للخطوط اليمنية - أرشيف -
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أدانت محكمة الجنايات في باريس شركة الطيران الوطنية اليمنية بالقتل غير العمد، وحكمتها بتعويض ذوي ضحايا حادث طائرة 2009 بأكثر من مليون يورو، وغرمتها 225 ألف يورو.

وليل 29-30 حزيران 2009 تحطمت طائرة الرحلة 626 للخطوط الجوية اليمنية في المحيط الهندي بينما كانت تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر.

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وأسفرت الكارثة عن مقتل 152 شخصا هم أفراد الطاقم الـ11 و141 راكبا من أصل 142، والناجية الوحيدة من الكارثة هي طفلة في الـ 12 من عمرها تشبثت بجزء من حطام الطائرة طيلة عشر ساعات تقريبا قبل أن ينتشلها صيادون من الماء.

وخلصت التحقيقات إلى أن الحادث نجم عن سلسلة أخطاء في قيادة الطائرة.

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المصدر: أ ف ب

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