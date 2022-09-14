تونس.. توقيف قيادي بحركة النهضة في ملف التسفير إلى بؤر التوتر

أفادت إذاعة "موزاييك" بتوقيف النائب السابق والقيادي في حركة النهضة رئيس "جمعية الدعوة والإصلاح" الحبيب اللوز بمدينة صفاقس، في ملف التسفير إلى بؤر التوتر.

وأضافت أنه تم إيقاف اللوز على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد التونسية.

وسبق أن أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب يوم الاثنين لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورط في شبكات التسفير.

وجاء قرار الاحتفاظ بمحمد فريخة على خلفية امتلاكه شركة طيران سابقا.

كما أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم السبت بالاحتفاظ بمحافظ سابق لمحافظة مطار تونس قرطاج الدولي لمدة 5 أيام قابلة للتمديد وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بالملف ذاته.

ومن جهة ثانية، أذنت النيابة العمومية بقطب مكافحة الارهاب بالتمديد في الاحتفاظ بالإطارين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.

ويتعلق ملف القضية بشكاية كانت تقدمت بها منذ سنة 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي حول شبكات التسفير.

المصدر: "موزاييك"