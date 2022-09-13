الأمن اللبناني: "أسابيع لا بل أيام"، تفصلنا عن تسوية ملف ترسيم الحدود البحرية

أعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم​ أن "أسابيع لا بل أيام"، تفصل بيروت عن تسوية ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل​.

وقال ابراهيم في حديث لقناة "الجديد" إن ملق الترسيم هو "موضوع أمن وطني وقومي لبناني، وواجبي أن لا أخوض في التفاصيل. أي كلمة ممكن أن تغير المسار وتضيع على لبنان فرصة عظيمة"، مبينا أنه "في كل جولات المفاوضات التي شاركت بها فردية كانت أم جماعية، لم يتحدث أحد عن موضوع الترسيم البري".

وعن ترسيم الحدود البحرية، أكد "أننا لا نتحدث عن أسابيع لا بل عن أيام وليس أشهر"، مشددا على أنه "يجب أن نصل إلى نتيجة أيا كانت. وأميل إلى أن تكون الأمور إيجابية، خصوصا أن هناك مصلحة للجميع لإنهاء هذا الملف".

المصدر: "الجديد"