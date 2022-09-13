الأردن.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بانهيار مبنى سكني في عمّان (فيديو)

انهار مبنى سكني في منطقة جبل اللويبدة في العاصمة الأردنية عمّان، أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، وجرح حوالي 14 آخرين.

وأشار مصدر أمني إلى أن قوات الأمن العام والدفاع المدني تتواجد بالموقع الذي وصف بأنه صعب جغرافيا، حيث أنه محاط بالأبنية مما صعّب مهمة الدفاع المدني، التي استعانت بجرافات وآليات ثقيلة لإنقاذ السكان.

فيديو انهيار عمارة اللويبدة pic.twitter.com/ArVmwJ96p4 — جريدة الدستور - Addustour Newspaper (@AddustourNews) September 13, 2022

وأعلن الأمن العام، انتشال 3 جثث من تحت أنقاض المبنى المنهار لترتفع حصيلة القتلى إلى 5.

وقال مدير مستشفى لوزميلا، حازم بقاعين، إنه وصلت إلى المستشفى وفاة و13 إصابة حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.

من جهته، قال مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور كفاح أبو طربوش، إن المستشفى استقبل مصابا يبلغ من العمر 13 عاما، وحالته الصحية حسنة.

هذا ووصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الداخلية مازن الفراية وأمين عمان يوسف الشواربة إلى موقع انهيار المبنى، للوقوف على الوضع الراهن وحيثيات الحادث.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يصل إلى موقع انهيار إحدى العمارات في منطقة اللَّويبدة بعمَّان؛ للإشراف على عمليَّات الإنقاذ والإخلاء التي تقوم بها مرتَّبات الدِّفاع المدني والأجهزة المختصَّة. pic.twitter.com/DA5A93d1yK — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) September 13, 2022

المصدر: "الدستور" + "بترا"