مقتل 3 أطفال بانفجار دراجة مفخخة في الحسكة السورية

قتل ثلاثة أطفال وأصيب آخرون بانفجار دراجة نارية مفخخة في مخيم التوينة للنازحين غرب مدينة الحسكة في الشمال السوري.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن الانفجار وقع في الجهة الغربية من المخيم الذي يقع بالقرب من بلدة التوينة في الريف الغربي، وذلك عبر دراجة نارية مفخخة كانت مركونة قرب خيام النازحين.

وأشارت الوكالة إلى أن المخيم أنشأته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عام 2019، ويضم عوائل مهجرة من مدينة رأس العين التي تسيطر عليها قوات تركية وفصائل موالية لها.

المصدر: "سانا"



