 
مباشر

مقتل 3 أطفال بانفجار دراجة مفخخة في الحسكة السورية

أخبار العالم العربي

مقتل 3 أطفال بانفجار دراجة مفخخة في الحسكة السورية
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tsdy

قتل ثلاثة أطفال وأصيب آخرون بانفجار دراجة نارية مفخخة في مخيم التوينة للنازحين غرب مدينة الحسكة في الشمال السوري.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن الانفجار وقع في الجهة الغربية من المخيم الذي يقع بالقرب من بلدة التوينة في الريف الغربي، وذلك عبر دراجة نارية مفخخة كانت مركونة قرب خيام النازحين.

وأشارت الوكالة إلى أن المخيم أنشأته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عام 2019، ويضم عوائل مهجرة من مدينة رأس العين التي تسيطر عليها قوات تركية وفصائل موالية لها.

المصدر: "سانا"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا