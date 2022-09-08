الأردن.. الكشف عن محتويات "جرة عجلون" التي عثر عليها أحد المواطنين؟

أثير خلال الأيام القليلة الماضية، جدل واسع في الأردن، بعد عثور مواطن على جرة قيل بداية إنها مليئة بالذهب، قبل أن تؤكد السلطات أنها لا تحتوي على أي قطعة ذهبية.

وفي السياق، كشف المدير العام لدائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، عن التفاصيل الكاملة لقصة عثور مواطن على جرة تحوي قطعا أثرية، وتسليمها إلى السلطات، مبينا أن "الجرة التي عثر عليها في محافظة عجلون وسلمت لمركز أمن كفرنجة، تحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية وغير الأثرية وحديثة الصنع".

جرّة عجلون مستحيل أن تعود لنفس المكان الذي وجدت فيه والعثور عليها في مكان مفتوح ووجود قطع حديثة الصنع بداخلها دليل على أنها معبأة حديثا وقصة مفتعلة لإعطائها قيمة أثرية | مدير الآثار العامة وعميد كلية الآثار في الجامعة الهاشمية#صوت_المملكة#الأردن#هنا_المملكةpic.twitter.com/KUtSml5sBX — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 7, 2022

وأكد أن "جميع القطع المعدنية الموجودة في الجرة برونزية تالفة"، مبينا أن "مدير مديرية آثار عجلون، أعد تقريرا مفصلا بكل محتويات الجرة، وفيها قطع أثرية متنوعة من فترات مختلفة، حيث توجد قطع عمرها 4 سنوات، كما توجد قطع حجرية من السنوات الماضية، وقطع حديدية حديثة الصنع".

وأوضح أن "الجرة تحتوي على 449 قطعة برونزية قيمتها المادية قليلة جدا، لكن قيمتها الأثرية إذا كانت في حالة جيدة ستكون عالية لكنها بحالة سيئة جدا"، مشيرا إلى أن "الدراسات الأولية تشير إلى أنه من المستحيل أن تكون المكونات الموجودة في الجرة تتبع موقعا معينا، فجميع الفترات الزمنية لها هوية أثرية بمعادنها وقطعها، والموجود خليط من عدة فترات".

وكان المواطن الأردني محمد بني سلمان، من سكان لواء كفرنجة بمحافظة عجلون، قال لوسائل إعلام محلية، إنه خلال بحثه عن رموز أثرية، وجد جرة فخارية وسلمها للسلطات الأمنية دون أن يعرف ماذا بداخلها، لافتا إلى أنه عند وصوله المركز الأمني، تم تفريغ محتوى الجرة، وكانت تحوي 449 قطعة برونزية، وتم ضبط كتاب رسمي بذلك.

وأثارت قصة العثور على الجرة، جدلا واسعا بين الأردنيين في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مندهش من إقدام المواطن على تسليم الجرة إلى السلطات رغم أنه عاطل عن العمل، كما قال، وبين آخرين علقوا بسخرية على الموضوع.

مواطن أردني «يعمل بتربية الدواجن»، يعثر على جرة مليئة بعملات ذهبية باهظة الثمن، بلواء كفرنجة في محافظة عجلون شمالي الاردن، ويقوم بتسليمها للأجهزة الأمنية، التي قامت بشكره على أمانته.😎👏👏 pic.twitter.com/u8OO9tVcMa — أبو شَــــاكِرْ المَـــالكِي (@saleh1127123) September 7, 2022

السخرية على موضوع جرة عجلون، ذهب ولا برونز شوي مضحك بس مأساوي وكأنه الناس الي بتتخوث بتقول انه مخالفة القانون من اجل الكسب المادي مسموحة وانه الالتزام بالقانون يستوجب السخرية من سذاجة الشخص. يعني شو يساوي الزلمة يهرب ذهب واثار علشان تعتبره شاطر؟ ما احنا ضد الفاسدين على اساس!!! — Adey Eltaweel (@AbuKeanan) September 7, 2022

المصدر: قناة "المملكة" + RT