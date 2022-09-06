شبكة العراق الرقمي: استحداث 3 أقسام لدراسة الأمن السيبراني لأول مرة في العراق

قالت شبكة العراق الرقمي DIN إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحدثت 3 أقسام متخصصة في دراسة الأمن السيبراني.

كما افتتحت الشبكة فروع لـ"أكاديميات عالمية" لتدريس الأمن السيبراني والحوسبة السحابية في البلاد.

وأوضحت الشبكة في بيان صحفي أن "ثلاث جامعات استحدثت أقسام الأمن السيبراني في كلياتها، وهي كل من: جامعة المستنصرية، الجامعة التقنية الشمالية، وجامعة الموصل"، مؤكدة أنها "المرة الأولى التي يتم استحداث أقسام بهذا التخصص في العراق حيث كانت مناهج الأمن السيبراني تُدرَّس ضمن مناهج كليات علوم الحاسبات وهندستها".

وأفادت الشبكة بافتتاح أكاديمية لشركة أمازون AWS المتخصصة بالحوسبة السحابية في أربع جامعات، وأكاديمية أخرى لشركة EC Council المتخصصة في الأمن السيبراني في الجامعة التكنولوجية في العاصمة بغداد اضافةً الى التقنية الشمالية.

ونقلت الشبكة عن المهندس عمّار حنون مستشار رئيس الجامعة التكنولوجية، أن "الجهود المبذولة دربت 100 أستاذ جامعي من مختلف جامعات العراق على الحوسبة السحابية والأمن السيبراني بدعم شركات التكنولوجيا العالمية ومن خلال البرنامج الوطني لتدريب الجامعات في مجال الحوسبة السحابية وبرنامج الأمن السيبراني العراقي المدعوم من الجامعة التكنولوجية".

وأضاف حنون، ان الجهود التي سبق ذكرها انتجت افتتاح "أكاديمية الحوسبة السحابية في جامعات المنصور والجامعة التكنولوجية والتراث وتكريت، اضافة لافتتاح أكاديمية الأمن السيبراني في حامعات المنصور والجامعة التكنولوجية والتقنية الشمالية".

وأكدت الشبكة أن "هذه الخطوة مهمة لتسهيل دراسة الأمن الرقمي وتدعيم الجهود الوطنية لحماية الفضاء السيبراني في البلاد وتطوير الخبرات المحلية".

المصدر: RT