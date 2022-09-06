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مراسلنا في اليمن: سقوط قتلى من تنظيم "القاعدة" وقوات الحزام الأمني في هجوم مسلح على نقطة أمنية

أخبار العالم العربي

مراسلنا في اليمن: سقوط قتلى من تنظيم
AP
صورة أرشيفية - 2019
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أفاد مراسلنا في اليمن بسقوط 6 قتلى من تنظيم "القاعدة"، وعدد من قوات الحزام الأمني، بمحافظة أبين جنوبي البلاد، إثر هجوم مسلح للتنظيم على نقطة أمنية تابعة للحزام بمديرية أحور.

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رسالة مصورة لموظف أممي مختطف في اليمن

ويأتي ذلك عقب تهديدات أطلقها تنظيم "القاعدة" بجزيرة العرب، توعد فيها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي التي أطلقت عملية عسكرية لتطهير محافظة أبين من التنظيمات الإرهابية، سميت بـ"سهام الشرق".

المصدر: RT

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