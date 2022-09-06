واشنطن ردا على إقرار الجيش الإسرائيلي بأن أحد جنوده قتل أبو عاقلة: نطالب بتحديد المسؤول

طالبت الولايات المتحدة الإثنين إسرائيل بتحديد المسؤولين عن مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، رغم إصرار الجيش الإسرائيلي على استحالة تحديد مصدر الرصاصة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن هناك "احتمالاً كبيراً" بأن يكون أحد جنوده قد أطلق خطأً الرصاصات التي قتلت ابو عاقلة في مايو الماضي.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان "نشدد مجددا على أهمية تحديد المسؤولين في هذه الحالة".

وأضاف أنّ تحديد المسؤوليات يجب أن يشمل على سبيل المثال "السياسات والإجراءات، وذلك لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

وأتى الموقف الأميركي بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي بأنّ تحقيقه أظهر أنّ "هناك احتمالاً كبيراً بأن تكون أبو عاقلة قد أصيبت عن طريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي".

وكانت أبو عاقلة ترتدي سترة واقية من الرصاص كتبت عليها كلمة "صحافة" وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة في وجهها أسفل خوذتها في مدينة جنين.

المصدر: ا ف ب