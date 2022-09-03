وزير النقل الأردني: أوقفنا الرحلات الجوية من مطار رامون

أكد وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، أن الأردن أوقف الرحلات الجوية الدولية من مطار "تمناع/رامون الإسرائيلي.

وقال عزايزة، إن "مطار تمناع/رامون جاهز منذ ما يقارب ست سنوات ويعمل على رحلات داخلية أو عارضة".

وأضاف عزايزة، خلال استضافته على عبر التلفزيون الأردني، أن اعتراض الأردن على المطار أوقف الرحلات الجوية الدولية منه.



ولفت إلى أن لدى الأردن موقفا ثابتا في هذا الشأن، "المطار لا يصلح للعمل من الناحية الفنية".

المصدر: عمون