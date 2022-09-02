 
مباشر
عاجل
وزير الدفاع الروسي: تم تحييد 3 آلاف مرتزق أجنبي منذ بداية العملية العسكرية

أنباء عن اتفاق الجزائر مع الصين على شراء طائرات مسيرة ضاربة

أخبار العالم العربي

أنباء عن اتفاق الجزائر مع الصين على شراء طائرات مسيرة ضاربة
tass.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tq9h

تحدثت تقارير لم تتأكد رسميا حتى الآن عن توصل  الصين والجزائر إلى اتفاق بشأن شراء  الجزائر طائرات صينية هجومية من دون طيار(مسيرة) من طراز "WJ-700".

وتعد هذه المركبة الجوية القتالية المسيرة من أحدث الأسلحة الصينية، وقد عرضت لأول مرة في عام 2018، وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية.

والطائرة المسيرة  القتالية الصينية "WJ-700" هي بمثابة منظومة استطلاع سريعة ضاربة متكاملة، بإمكانها الإقلاع والهبوط ذاتيا على عجلات.

ويقول المطور والمنتج، شركة علوم وصناعة الفضاء الصينية، أن وزن المسيرة الهجومية "WJ-700" الأقصى عند الإقلاع يبلغ 3500 كغم، ويمكنها أداء مجموعة واسعة من المهام، فيما تصل مدة رحلتها إلى 20 ساعة.

أنباء عن اتفاق الجزائر مع الصين على شراء طائرات مسيرة ضاربة

وهذه المسيرة الصينية القتالية مصممة أيضا  لضرب محطات التحكم المتنقلة والرادارات والمركبات المدرعة وأماكن تجمع القوات والأهداف السطحية، علاوة على القيام بمهام الاستطلاع والإنذار المبكر والتشويش.

ويقول خبراء أن الصين زادت في السنوات الأخيرة بسرعة من إنتاج طائراتها المسيرة، وهي تتميز بأنها أرخص بكثير من نظيراتها الغربية، ومرشحة لإقبال متزايد في السوق الدولية.

المصدر: militarycolumnist + تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا