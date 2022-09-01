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الحوثيون يكشفون عن صاروخ جديد خلال عرض "وعد الآخرة" العسكري

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الحوثيون يكشفون عن صاروخ جديد خلال عرض
عرض "وعد الآخرة" ـ (قناة "المسيرة" اليمنية)
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كشفت القوة البحرية للقوات البحرية اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) عن صاروخ بر ـ بحر من طراز فالق 1 خلال عرض "وعد الآخرة" العسكري.

وفي العرض العسكري "وعد الآخرة" الذي وصفه إعلام الحوثيين بـ "المهيب" للمنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر والقوات البحرية والجوية، استعرضت القوة البحرية صواريخ بر ـ بحر من طراز "المندب 2" و"روبيج".

الحوثيون يكشفون عن صاروخ جديد خلال عرض
الصاروخ الجديد الذي كشفت عنه القوات التابعة للحوثيين ـ (قناة المسيرة)
الحوثيون يكشفون عن صاروخ جديد خلال عرض
(قناة المسيرة)

ومن المقرر أن يلقي زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي كلمة في العرض الذي يحضره رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مهدي المشاط.

 

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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