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مصر.. نجاح تعويم ناقلة بترول جنحت في قناة السويس

أخبار العالم العربي

مصر.. نجاح تعويم ناقلة بترول جنحت في قناة السويس
Gettyimages.ru
قناة السويس
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نجحت هيئة قناة السويس فجر الخميس، في إعادة تعويم ناقلة البترول التي تحمل علم سنغافورة بعد جنوحها في القناة، خلال الساعات الماضية.

وتمكنت قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس في تعويم السفينة "Affinity V" التي كانت متجهة إلى ميناء ينبع، بالمملكة العربية السعودية.

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وقال المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس جورج صفوت لوسائل إعلام محلية: "تم تعويم السفينة بالفعل وخلال دقائق ستجري حركة الملاحة في القناة بشكل طبيعي".

وبحسب موقع "Vessel Finder" لتتبع حركة السفن، جنحت السفينة بطول 252 مترا بالقرب من موقع شحوط السفينة البنمية "إيفر غيفن"، عند تقاطع قناة السويس مع نفق الشهيد أحمد حمدي.

وجرى تحديد موقع شحوط ناقلة النفط "Affinity V" على بعد 11 قدما من مكان جنوح السفينة "إيفر غيفن". 

وأوضح الموقع أن السفينة انطلقت من بورسعيد، وكانت متجهة إلى ميناء ينبع بالسعودية، وكان من المتوقع وصولها إليه يوم 2 سبتمبر.

وتحمل ناقلة النفط Affinity V علم سنغافورة، وقد تم الانتهاء من بنائها عام 2016.

مصر.. نجاح تعويم ناقلة بترول جنحت في قناة السويس

المصدر: موقع "القاهرة 24" 

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