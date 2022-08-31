مصر.. توقف حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح سفينة ضخمة والمحاولات جارية لتعويمها (صور)
أفادت وسائل الإعلام المصرية فجر الخميس، بجنوح سفينة ضخمة في قناة السويس، والمحاولات جارية لتعويمها.
وذكرت مصادر موقع "القاهرة 24" أن الحادث على غرار ما تعرضت له سفينة "إيفرغيفن" البنمية .
وذكرت المصادر أن ناقلة البترول التي تحمل اسم "Affinity V"، طولها أكثر من 250 مترا جنحت بعرض قناة السويس، مثلما حدث لـ"إيفر غيفن".
وتحمل ناقلة النفط "Affinity V" علم سنغافورة، وقد تم الانتهاء من بنائها عام 2016.
وأشارت المصادر إلى أن جنوح السفينة أدى إلى توقف حركة الملاحة في القناة بشكل تام، لافتة إلى أن هناك سفنا معطلة خلفها، في المنطقة أفوق نفق الشهيد أحمد حمدي.
وقالت إن جهود تعويم السفينة جارية من جانب هيئة قناة السويس.
عاجل 🔴— فرويد (@FreudKsa) August 31, 2022
جنوح ناقلة نفط تحمل علم سنغافورة في قناة السويس، وإغلاق مجرى القناة. pic.twitter.com/ouvG9JqNEM
المصدر: موقع "القاهرة 24"