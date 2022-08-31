الجيش الأردني: سقوط مقاتلة أثناء قيامها برحلة تدريبية ونجاة الطيار

أفاد مسؤول عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بسقوط إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة أثناء قيامها، اليوم الأربعاء، برحلة تدريبية في جنوب البلاد.

وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، إذ قام الطيار بالقفز من الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان، مستخدما مظلة النجاة وتم إخلاؤه إلى مدينة الحسين الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة له وحالته العامة مستقرة.

المصدر: عمون