الصدر: ثورة فيها سلاح ليست بثورة وما لم ينسحب الصدريون من البرلمان خلال ساعة فأنا أتبرأ منهم

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن "هذه ليست ثورة التي فيها السلاح"، مؤكدا أنه "ينتقد ثورة التيار الصدري".

مباشر.. كلمة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر https://t.co/Er8NAQMNn7 — RTARABIC (@RTarabic) August 30, 2022

وفي مؤتمر صحفي، قال مقتدى الصدر: "أحزنني كثيرا ما حدث أمس..أردت ثورة سلمية وليس بالسلاح"، مضيفا: "اعتزلت السياسة بشكل نهائي..أنا مواطن عراقي ولا دخل لي بالسياسة".

وأردف: "خلال 60 دقيقة ما لم ينسحب الصدريون من البرلمان، فأنا أتبرأ منهم".

وأكمل الصدر: "الميلشيات الوقحة هي التي أعطت أوامر بإطلاق الرصاص"، متابعا: "لو حليتم الفصائل المسلحة لما حدث ذلك".