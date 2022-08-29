زعيم "البوليساريو" يشكر سعيّد على حرارة استقباله في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا

أشاد زعيم "جبهة البوليساريو" إبراهيم غالي، بنجاح تونس في احتضان قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا "تيكاد" بنسختها الثامنة.

وأفادت "وكالة الأنباء الصحراوية" بأن غالي "أشاد بنجاح تونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في احتضان مة طوكيو للتنمية في إفريقيا "تيكاد" في نسختها الثامنة، بكل ما يمثله ذلك من معاني ودلالات، ليس أقلها تقديم تونس لأروع مثال لإفريقيا والعالم على اقتدار وكفاءة هذا البلد العزيز والشعب الشقيق على رفع التحدي مهما بلغت صعوبته".

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وأضافت أن غالي عبر في رسالته إلى سعيّد في ختام أعمال القمة "عن أصدق آيات الشكر والتقدير والامتنان، على ما حظي به من كريم الوفادة وحرارة الاستقبال، ومن خلاله إلى تونس قاطبة حكومة وشعبا".

وأشاد "بشكل خاص بما تميز به الرئيس قيد سعيد، من التزام واحترام وتقيد كامل بمبادئ ومقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته عامة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالشراكات التي يكون الاتحاد طرفا فيها"، مشيرا إلى أن "هذا الموقف، لا يكتفي بالتمسك المشروع بسيادة تونس وقرارها المستقل، بل يضع مصلحة ووحدة وانسجام إفريقيا وبلدانها وشعوبها فوق كل اعتبار، وينسجم مع المنطلقات التي وضعها الآباء المؤسسون للمنظمة القارية والتي تأسس عليها فيما بعد الاتحاد الإفريقي، والتي تركز على الشخصية الإفريقية وكرامة الأفارقة ومكانتهم كشريك محترم وملتزم وليس كتابع خانع".

المصدر: "وكالة الأنباء الصحراوية"