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مراسل RT: اشتباكات وانفجارات داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد (فيديو)

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مراسل RT: اشتباكات وانفجارات داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد (فيديو)
Gettyimages.ru
اشتباكات ورمي كثيف داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن اشتباكات مسلحة تجري داخل المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.

وذكر مراسلنا، أن الاشتباكات بين مسلحين تابعين للصدر ومجموعة أخرى لا تعرف إذا ما كانت القوات الأمنية أم الحشد الشعبي أم مجموعة أخرى.

وأضاف أن أصوات انفجارات كبيرة سمعت داخل المنطقة الخضراء.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف اتجهت إلى المنطقة الخضراء، موضحا أن المروحيات تحلق فوق المنطقة الحكومية.

وكان مراسلنا قد أفاد بورود أنباء عن دخول قطعات من "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، إلى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وقال المراسل إن إطلاق نار كثيف قرب مقر لـ"سرايا السلام" بمنطقة الطويسة بمركز محافظة البصرة.

وأضاف أن استهدافا طال مقار تابعة لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري في بغداد و البصرة.

كما ذكر المراسل أن استهدافا طال مقار تابعة لعصائب "أهل الحق".

وأشار إلى أنه تم استهداف قناة "العهد" الفضائية التابعة لعصائب "أهل الحق" في منطقة البلديات بقنابل يدوية ورشقات نارية.

المصدر: RT

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