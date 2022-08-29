مراسل RT: اشتباكات وانفجارات داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد (فيديو)
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن اشتباكات مسلحة تجري داخل المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.
وذكر مراسلنا، أن الاشتباكات بين مسلحين تابعين للصدر ومجموعة أخرى لا تعرف إذا ما كانت القوات الأمنية أم الحشد الشعبي أم مجموعة أخرى.
وأضاف أن أصوات انفجارات كبيرة سمعت داخل المنطقة الخضراء.
وأشار إلى أن سيارات الإسعاف اتجهت إلى المنطقة الخضراء، موضحا أن المروحيات تحلق فوق المنطقة الحكومية.
#عاجل— انا العراق (@iraqii_im) August 29, 2022
فيديو من قرب مبنى البرلمان.. تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة داخل المنطقة الخضراء pic.twitter.com/q0BbEZqEh6
🚨🚨— الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) August 29, 2022
اشتباكات عنيفة في المنطقة الخضراء في بغداد#العراق#Iraqpic.twitter.com/IvWOT7o2iy
🔴 الاشتباكات منحصرة الآن في المنطقة الخضراء بين سرايا السلام والفرقة الخاصة#الشعب_يريد_إسقاط_النظام#الشعب_ينتفض— Abdulateef Alhajwel (@Alhajwel1) August 29, 2022
#المنطقه_الخضراءpic.twitter.com/1L318mzJlh
🔴حرب شوارع في المنطقة الخضراء وسط بغداد.#العراق#بغداد#التيار_الصدريpic.twitter.com/ZPzPKE4O9i— الأحداث العالمية (@AlmytAlahdath) August 29, 2022
اشتباكات عنيفة بين سرايا السلام و أمن الحشد قرب منزل نوري المالكي في المنطقة الخضراء pic.twitter.com/OPdsJN65yk— حاتم كـريم°hatem Karim (@Ga94_) August 29, 2022
سماء #المنطقة_الخضراء تغطى بالرصاص الحي 🔴 pic.twitter.com/65u27wzvUd— مواطن عراقي (@1Iraqicitizen) August 29, 2022
وكان مراسلنا قد أفاد بورود أنباء عن دخول قطعات من "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، إلى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.
وقال المراسل إن إطلاق نار كثيف قرب مقر لـ"سرايا السلام" بمنطقة الطويسة بمركز محافظة البصرة.
وأضاف أن استهدافا طال مقار تابعة لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري في بغداد و البصرة.
كما ذكر المراسل أن استهدافا طال مقار تابعة لعصائب "أهل الحق".
وأشار إلى أنه تم استهداف قناة "العهد" الفضائية التابعة لعصائب "أهل الحق" في منطقة البلديات بقنابل يدوية ورشقات نارية.
المصدر: RT