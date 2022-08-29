مراسل RT: اشتباكات وانفجارات داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن اشتباكات مسلحة تجري داخل المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.

وذكر مراسلنا، أن الاشتباكات بين مسلحين تابعين للصدر ومجموعة أخرى لا تعرف إذا ما كانت القوات الأمنية أم الحشد الشعبي أم مجموعة أخرى.

وأضاف أن أصوات انفجارات كبيرة سمعت داخل المنطقة الخضراء.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف اتجهت إلى المنطقة الخضراء، موضحا أن المروحيات تحلق فوق المنطقة الحكومية.

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فيديو من قرب مبنى البرلمان.. تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة داخل المنطقة الخضراء pic.twitter.com/q0BbEZqEh6 — انا العراق (@iraqii_im) August 29, 2022

اشتباكات عنيفة بين سرايا السلام و أمن الحشد قرب منزل نوري المالكي في المنطقة الخضراء pic.twitter.com/OPdsJN65yk — حاتم كـريم°hatem Karim (@Ga94_) August 29, 2022

وكان مراسلنا قد أفاد بورود أنباء عن دخول قطعات من "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، إلى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وقال المراسل إن إطلاق نار كثيف قرب مقر لـ"سرايا السلام" بمنطقة الطويسة بمركز محافظة البصرة.

وأضاف أن استهدافا طال مقار تابعة لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري في بغداد و البصرة.

كما ذكر المراسل أن استهدافا طال مقار تابعة لعصائب "أهل الحق".

وأشار إلى أنه تم استهداف قناة "العهد" الفضائية التابعة لعصائب "أهل الحق" في منطقة البلديات بقنابل يدوية ورشقات نارية.

المصدر: RT