مصر.. فريق طبي ينقذ شابا من لدغة ثعبان بـ40 حقنة

نجح الفريق الطبي بأحد مستشفيات مصر في إنقاذ شاب في السابعة والعشرين من عمره، تعرض للدغة ثعبان واضطراب شديد بدرجة وعيه إثر ذلك.

وتم نقله لقسم السموم على جهاز التنفس الصناعي بدرجة وعي 3، وإعطاؤه 40 مصل ثعبان.

وأشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك على سرعة الاستجابة الفورية وإنقاذ حياة الشاب، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة خاصة في الحالات الحرجة والطارئة.

المصدر: "القاهرة 24"