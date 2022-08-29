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إعلان حظر تجوال شامل في العراق

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إعلان حظر تجوال شامل في العراق
Gettyimages.ru
القوات العراقية تفرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد
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فرضت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، حظر التجوال في جميع أنحاء العراق على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد والجنوب.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي مقتضب: "تعلن قيادة العمليات المشتركة حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق".

وأضافت أن "الحظر يبدأ من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر".

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد يوم الاثنين، بأن القوات العراقية أعلنت حالة الإنذار القصوى في العاصمة بغداد وقطعت إجازة منتسبيها، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي تشهدها المدينة.

يأتي ذلك بعد أن اقتحم عدد من متظاهري التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وسط بغداد في وقت سابق اليوم، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم فرض حظر تجوال كامل في بغداد.

المصدر: RT

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