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الكاظمي يدعو الصدر للطلب من المتظاهرين الانسحاب من المؤسسات الحكومية

الكاظمي يدعو الصدر للطلب من المتظاهرين الانسحاب من المؤسسات الحكومية

أخبار العالم العربي

الكاظمي يدعو الصدر للطلب من المتظاهرين الانسحاب من المؤسسات الحكومية
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دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الطلب من المتظاهرين الانسحاب من المؤسسات الحكومية.

وقال الكاظمي: إن التطورات الخطيرة التي جرت في عراقنا العزيز اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها.

إننا إذ نؤكد أن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملاً مداناً وخارجاً عن السياقات القانونية، فإننا ندعو سماحة السيد مقتدى الصدر الذي لطالما دعم الدولة وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية.

إن تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي، وتطلعاته، ومستقبله، ووحدة أراضيه.

نجدد الدعوة إلى ضبط النفس من الجميع، وندعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين.

مصطفى الكاظمي
القائد العام للقوات المسلحة
29- آب- 2022

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