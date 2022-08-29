مراسلنا في العراق: فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان مقتضب: "يبدأ حظر التجوال في الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم".

وأفاد مراسل RT في العراق، في وقت سابق من اليوم، بأن السلطات العراقية أغلقت المنطقة الخضراء الحكومية بالكامل.

وذكر مراسلنا أن قرار إغلاق المنطقة الخضراء صدر عن الحكومة العراقية لمنع تدفق المتظاهرين من مناطق شرقي العاصمة إليها.

ودعت القوات الأمنية العراقية المتظاهرين الذين دخلوا المنطقة الخضراء إلى مغادرتها.

المصدر: RT