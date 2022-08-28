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هدوء حذر في العاصمة الليبية طرابلس إثر اشتباكات أوقعت عشرات القتلى والجرحى

أخبار العالم العربي

هدوء حذر في العاصمة الليبية طرابلس إثر اشتباكات أوقعت عشرات القتلى والجرحى
RT
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تسود أجواء من الهدوء الحذر في العاصمة الليبية طرابلس في أعقاب اشتباكات مسلحة بين قوات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا.

ونشبت الاشتباكات المسلحة الدامية في طرابلس بسبب النزاع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا مما تسبب في مقتل العشرات وجرح المئات من المواطنين.

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وفي ظل المساعي العربية والدولية لحل الأزمة تبادل كل من الدبيبة وباشاغا الاتهامات بالتهرب من المفاوضات مما أدى إلى هدوء نسبي حذر في العاصمة الليبية.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

 

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