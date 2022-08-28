بعد الهجوم عليهم.. الكاظمي يعلن استعداد الحكومة لدعم القضاة

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن حكومته مستعدة لتقديم كل الدعم للقضاة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "رئيس المجلس فائق زيدان استقبل اليوم الكاظمي، الذي أشاد بأداء القضاة في مختلف الاختصاصات".

وأضاف نقلا عن الكاظمي أن "الحكومة مستعدة لتقديم كل ما من شأنه دعم القضاة لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني في افضل الظروف".

ويأتي موقف الكاظمي بعد الهجمة الإعلامية التي طالت مجلس القضاء الأعلى مؤخرا تزامنا مع التوترات السياسية في البلاد.



المصدر: RT