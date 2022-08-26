روسيا تحتفي بمرور 79 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر

احتفت وزارة الخارجية الروسية بمرور 79 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، مؤكدة أنه في 26 أغسطس 1943، أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر.

إقرأ المزيد

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "تعاون بلدانا بشكل وثيق في الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي. بمساعدة الاتحاد السوفيتي تم بناء حوالي 100 منشأة صناعية كبيرة في مصر".

وأشارت إلى أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية اليوم ذات طبيعة شراكة شاملة وتعاون استراتيجي. وتتميز العلاقات الروسية المصرية بحوار سياسي مكثف. يجري تنفيذ تفاعل بناء بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

وتابعت: "يعد المستوى التجاري والاقتصادي أحد المجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصري. مصر هي الشريك الأكبر لروسيا في هذا المجال في الوطن العربي وفي القارة الإفريقية".

وأوضحت الخارجية: "نحن نقدر عاليا المستوى الحالي للتعاون الروسي المصري. نحن مهتمون بزيادة تعزيز النطاق الكامل للعلاقات الثنائية".

المصدر: RT