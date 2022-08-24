ليبيا: باشاغا يطالب "رئيس الحكومة السابق" بتسليم السلطة

وجه رئيس ما تعرف بحكومة الاستقرار في ليبيا، فتحي باشاغا، رسالة مفتوحة إلى رئيس ما تعرف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة وطالبه بتسليم السلطة، ووصفه بالرئيس السابق.

وفي الرسالة التي وصفها بأنها "بيان وبلاغ، وإبراء للذمة وإقامة للحجة" خاطب باشاغا الدبيبة بالقول: "أناشد فيكم الأخلاق بصدق دون نفاق (....) أن تجنحوا للسلم بعزة وشرف" وأضاف: "لا للقتال والشقاء".

وفي الرسالة التي نشرتها صفحة "أخبار حكومة الاستقرار"، قال باشاغا: "نتطلع إلى استجابتكم لها بروح وطنية عالية تولي احتراما لمصلحة الوطن عما دونه من مصالح وتكتب بها مجدا لشخصكم وأهلكم ومن يخلفكم من بعدكم، إن أنكم تساميتم برفعة عن زيغ الشيطان بسلطة زائفة على حساب وطنكم وشعبكم. وآثرتم تسليم السلطة سلميا تجسيدا لمعاني الشرعية والديمقراطية وترسيخًا لأسس الدولة المدنية".

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وختم باشاغا رسالته بالقول: "إنكم مسؤولون وستسألون عما تفعلون".

يذكر أن باشاغا الذي عينه برلمان شرق ليبيا رئيسا للوزراء، وهو ما رفضه الدبيبة، ورفض التنازل عن السلطة، كان حاول دخول طرابلس لإعلانها مقرا لحكومته في مايو الماضي، إلا أن اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الحكومتين المتنافستين، أجبرته على التراجع، ثم الإعلان عن أنه سيتخذ مدينة سرت وسط ليبيا مقرا لحكومته.

المصدر: RT