الحوثي: "كل عائدات النفط والغاز منهوبة الآن من قبل تحالف العدوان"

قال زعيم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن "كل عائدات النفط والغاز منهوبة الآن من قبل تحالف العدوان واللصوص والمحتلين وجزء منها يأكله الخونة".

وأضاف الحوثي في كلمة خلال احتفالية لإحياء ذكرى مقتل الإمام زيد بن علي بن الحسين، أن "العمل على إيجاد بدائل لعائدات النفط والغاز المنهوبة حتى تحرير المنشآت النفطية ليس أمراً بسيطاً في ظل الحصار القائم".

وقال إن "من أولوياتنا في ظل الهدنة المؤقتة البقاء على درجة عالية من الجهوزية والانتباه إلى كل مخططات الأعداء".

وقدّم الحوثي ما وصفها بالنصيحة لـ "تحالف العدوان" (التحالف العربي الذي تقوده السعودية)، وهي "أن يستفيدوا من هذه الهدنة لإنهاء عدوانهم وإنهاء حصارهم". وشدد على أن من الأولويات في ظل هذا الوضع الراهن "التصدي للعدوان ووراءه أمريكا وإسرائيل، ومؤامراته المتنوعة والسعي للحفاظ على الاستقرار الداخلي والجبهة الداخلية". واعتبر الحوثي أن "أكبر تهديد لهذه الأمة هو السعي لاستعبادها وتسخيرها لأمريكا وإسرائيل".

المصدر: "المسيرة"