بيان للسفارة السعودية في تركيا حول حادثة مدينة "ريزا"
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قالت سفارة السعودية في تركيا إن عدد 18 مواطنا سعوديا أصيبوا في حادث الحافلة السياحية في مدينة "ريزا" المروري شمال تركيا .
وتشير المعلومات أن الحافلة اصطدمت بحاجز إسمنتي، وأن السائق بالغ في استخدام الكوابح عند منحدرات خطرة، فيم أفاد شهود أن الحافلة انحرفت واصطدمت بالحاجز وانقلبت.
وقالت السفارة السعودية أنها تلقت تقارير من السلطات التركية حول الحادثة، مشيرة إلى أن 6 مواطنين سعوديين يتلقون العلاج في المستشفى، فيما خرج بقية المصابين من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث.
المصدر: واس