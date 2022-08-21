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مصرع عاملين إثر سقوط جسم ثقيل بطيرة الكرمل في الداخل الفلسطيني (صور)

أخبار العالم العربي

مصرع عاملين إثر سقوط جسم ثقيل بطيرة الكرمل في الداخل الفلسطيني (صور)
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لقي عاملان عربيان من منطقة المثلث مصرعهما وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الأحد، إثر سقوط جسم ثقيل على عمال في ورشة بناء بمدينة طيرة الكرمل في الداخل الفلسطيني.

ويدور الحديث عن سقوط حاوية كبيرة على عمال في المكان.

ووصلت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدمت العلاجات الأولية لستة مصابين على الأقل، بينهم 2 بحالة حرجة أقرت وفاتهما في وقت لاحق، إضافة لأربعة مصابين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، نقلوا جميعا لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" في حيفا.

مصرع عاملين إثر سقوط جسم ثقيل بطيرة الكرمل في الداخل الفلسطيني (صور)

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي في "سلطة الإطفاء والإنقاذ"، بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ والوحدة الخاصة عملت لتخليص عالقين سقط عليهم جسم ثقيل.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

مصرع عاملين إثر سقوط جسم ثقيل بطيرة الكرمل في الداخل الفلسطيني (صور)

المصدر: عرب 48

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