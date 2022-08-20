تداول فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

انتشر مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير ⁧‫محمد بن سلمان خلال حضوره نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل. وظهر بن سلمان برفقة رئيس فيفا، جياني انفانتينو.

واستضافت جدة السعودية نزال البحر الاحمر بين أولكسندر أوسيك الذي يريد حسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل ضد أنتوني جوشوا.

فديت الضحكه وراعيها .. 😍..

ولي العهد الامير محمد بن سلمان في حضور نزال الملاكمه .. pic.twitter.com/HUbJfuKnzn — الدم الشبابي (@saidal7hrani) August 20, 2022

وتمكن أوسيك من الفوز على جوشوا في النزال الذي كان مقررا في ملعب توتنهام في لندن، قبل أن يتم نقله الى جده السعودية.

المصدر: RT