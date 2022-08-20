تداول فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان
انتشر مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل. وظهر بن سلمان برفقة رئيس فيفا، جياني انفانتينو.
واستضافت جدة السعودية نزال البحر الاحمر بين أولكسندر أوسيك الذي يريد حسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل ضد أنتوني جوشوا.
فديت الضحكه وراعيها .. 😍..— الدم الشبابي (@saidal7hrani) August 20, 2022
ولي العهد الامير محمد بن سلمان في حضور نزال الملاكمه .. pic.twitter.com/HUbJfuKnzn
وتمكن أوسيك من الفوز على جوشوا في النزال الذي كان مقررا في ملعب توتنهام في لندن، قبل أن يتم نقله الى جده السعودية.
#ولي_العهد#الأمير_محمد_بن_سلمان ورئيس #فيفا في مقدمة حضور #نزال_البحر_الأحمر 🥊🇸🇦🌊#ولي_العهد_بنزال_البحر_الاحمرhttps://t.co/feDIUODEYspic.twitter.com/lLEkDTrT6d— سبورت 24 - السعودية (@sporty_24) August 20, 2022
المصدر: RT