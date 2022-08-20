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تداول فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أخبار العالم العربي

تداول فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان
Gettyimages.ru
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انتشر مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير ⁧‫محمد بن سلمان خلال حضوره نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل. وظهر بن سلمان برفقة رئيس فيفا، جياني انفانتينو.

واستضافت جدة السعودية نزال البحر الاحمر بين أولكسندر أوسيك الذي يريد حسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل ضد أنتوني جوشوا.

وتمكن أوسيك من الفوز على جوشوا في النزال الذي كان مقررا في ملعب توتنهام في لندن، قبل أن يتم نقله الى جده السعودية.

المصدر: RT

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