مصر.. السيسي يتخذ قرارا بشأن رئيس البنك المركزي بعد استقالته المفاجئة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.

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وقدم الرئيس المصري الشكر لطارق عامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن الاستمرر في منصبه.

وشغل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.

ويعد عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وقد تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ عام 2008، وحتى تقديم استقالته في عام 2013.

شغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ 2003، وحتى 2008.

المصدر: اليوم السابع + RT