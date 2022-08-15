مصر.. وزير الصحة ينفي وجود إصابات بجدري القردة ويؤكد انخفاض؜ الإصابات بكورونا

قال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إن الوضع الوبائي لكورونا شهد انخفاضا في عدد الحالات المجتمعية، مؤكدا أنهم يحتفظون بمستوى الأمان منذ بداية الجائحة.

وصرح بأن الوضع الحالي انخفض عن الأسبوع الماضي50% في الإصابات و26%؜ من الوفيات.

وأكد عبد الغفار، أنه لا توجد حالات جدري القردة في مصر، ويتم توفير تطعيمات تحسبا لوجود حالات.

وخاطب وزير الصحة الصحفيين قائلا "لا توجد مشكلة في توجيه النقد البناء"، موضحا أن دور الإعلام هام جدا، وأنهم لا يدخرون جهدا في إعلان المعلومات بشكل صحيح وسريع.

وأشار إلي ضرورة التنسيق المستمر مع قطاع الإعلام في الوزارة لتلقي المعلومات بشكل دقيق، بالنفي أو التأكيد.

وأضاف وزير الصحة، أن المبادرات التي تقدمها الوزارة تصب بشكل كامل بمصلحة المواطن.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري