جدل واسع في مصر بسبب تغريدة لنجيب ساويرس

أثارت تغريدة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن حريق كنيسة إمابة جدلا واسعا بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النائب والإعلامي مصطفى بكري في تغريدة عبر "تويتر" موجها حديثه إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس: "‏ماذا يريد نجيب ساويرس، ولماذا يسعى دوما إلى إشعال الفتنة في الوطن، بينما الجميع في حالة حزن على ضحايا حريق الكنيسة من أهلنا وأطفالنا، يخرج علينا نجيب ساويرس ليقول أنه لن يتقبل العزاء إلا بعد معرفة الفاعل".

في ترميم الكنيسه ، هل حضرت تشييع الجثامين الطاهره ، إتق الله فينا وفي الوطن ، الناس مكلومه وحزينه وأنت ترسل ببرقيات الفتنه من الجونة أو الساحل ، مصر بأهلها ولأهلها الشرفاء — مصطفى بكري (@BakryMP) August 15, 2022

وأضاف: "هكذا يأتي ساويرس مخالفا للحقائق وشهادات الكنيسة نفسها عن أسباب ‏الحريق، متهما بأن الحريق بفعل فاعل، إتق الله في الوطن يا أخ نجيب، لمصلحة من نشر الأكاذيب والادعاءات التي تبغي من ورائها إشعال الحريق في الوطن؟ثق يا ساويرس أن أكاذيبك لم تعد تنطلي على أحد، سؤالي لك هل ذهبت للمستشفى لمتابعة أحوال المصابين، هل فعلت شيئا، هل فكرت ‏في ترميم الكنيسة، هل حضرت تشييع الجثامين الطاهرة، إتق الله فينا وفي الوطن، الناس مكلومة وحزينة وأنت ترسل ببرقيات الفتنة من الجونة أو الساحل، مصر بأهلها ولأهلها الشرفاء".

لم اريد ان اكتب تعزية قبل ان أعرف تفاصيل الحادث لاننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل ان نعرف التفاصيل و ان نعرف الفاعل ! الله هو المنتقم ! و هو الذى سيأتى بحق الضحايا .. عزائى لمصر كلها بكل المسلمين و المسيحيين لان كل من يعبد الله حزين 💔 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 14, 2022

وكان نجيب ساويرس قد غرد عبر "تويتر" قائلا: "‏لم أريد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لاننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل! الله هو المنتقم! ويهو الذى سيأتي بحق الضحايا .. عزائي لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين لأن كل من يعبد الله حزين".

وهو الأمر الذى أثار ردود أفعال واسعة النطاق استنكرت في مجملها صدور مثل هذا الكلام من نجيب ساويرس خاصة أن البيان الرسمي للكنيسة أوضح أن أسباب الحريق تعود لخلل كهربائي.

الحريق متهما بأن الحريق بفعل فاعل ، إتق الله في الوطن ياأخ نجيب ، لمصلحة من نشر الأكاذيب والإدعاءات التي تبغي من ورائها إشعال الحريق في الوطن ؟!

ثق ياساويرس أن أكاذيبك لم تعد تنطلي علي أحد ، سؤالي لك هل ذهبت للمستشفي لمتابعة أحوال المصابين ، هل فعلت شيئا ، هل فكرت — مصطفى بكري (@BakryMP) August 15, 2022

بدوره علق الإعلامي عمرو أديب على تدوينة رجل ساويرس، قائلا: "نحن نقدر مشاعر كل المصريين، وخاصة مشاعر إخواننا المسيحيين، ولكن المهندس نجيب ساويرس كاتب تويتة فيها جمل لا أستطيع ترجمتها، مش فاهمها، ولكن الواضح أن القصد مش سهل".

ماذا يريد نجيب ساويرس ، ولماذا يسعي دوما إلي إشعال الفتنه في الوطن ، بينما الجميع في حالة حزن علي ضحايا حريق الكنيسه من أهلنا وأطفالنا ، يخرج علينا نجيب ساويرس ليقول أنه لن يتقبل العزاء إلا بعد معرفة الفاعل !

هكذا يأتي ساويرس مخالفا للحقائق وشهادات الكنيسة نفسها عن أسباب — مصطفى بكري (@BakryMP) August 15, 2022

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT